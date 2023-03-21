В Одессе лишенные помещения волонтеры плели сети под зданием ОВА (фото)

Во вторник, 21 марта, в Одессе волонтеры «Гончаренко центра», которых Одесский областной совет выселил из помещений издательства «Черноморье» на площади Деревянко, провели своеобразную акцию протеста: плели маскировочные сети для бойцов ВСУ перед зданием областной военной администрации на проспекте Шевченко.

Таким образом участники акции решили привлечь внимание общественности к ситуации вокруг волонтерского движения в регионе.

Напомним, на днях Одесский облсовет выселил волонтерский центр из помещения в здании издательства «Черноморье», где неравнодушные одесситы собирались с начала войны, в частности, плели маскировочные сети для бойцов.

Причиной такого решения в облсовете назвали якобы отсутствие договора аренды. В то же время, по информации юристов «Гончаренко центра», с начала войны возможности заключить договор аренды у волонтеров не было и был заключен договор ответственного хранения. Сейчас же облсовет решил сдать помещения другой организации, и волонтеры оказались на улице.

В то же время, настоящей причиной данного конфликта называют разногласия между некоторыми политическими силами в облсовете.

Между тем, в облсовете с позицией волонтеров не согласны и заявляют, что «Гончаренко центру» было предложено помещение во Дворце спорта. Однако выяснилось, что данное помещение практически не отапливается и для плетения сетей категорически не подходит. В итоге от него пришлось отказаться.

Чем закончится это противостояние, пока не известно.

Создателем волонтерского центра является народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

Фото Думской и Суспiльне Одеса