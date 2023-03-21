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В Одессе лишенные помещения волонтеры плели сети под зданием ОВА (фото)

В Одессе лишенные помещения волонтеры плели сети под зданием ОВА (фото)

Во вторник, 21 марта, в Одессе волонтеры «Гончаренко центра», которых Одесский областной совет выселил из помещений издательства «Черноморье» на площади Деревянко, провели своеобразную акцию протеста: плели маскировочные сети для бойцов ВСУ перед зданием областной военной администрации на проспекте Шевченко.

Таким образом участники акции решили привлечь внимание общественности к ситуации вокруг волонтерского движения в регионе.

Волонтеры плетут маскировочные сети

Напомним, на днях Одесский облсовет выселил волонтерский центр из помещения в здании издательства «Черноморье», где неравнодушные одесситы собирались с начала войны, в частности, плели маскировочные сети для бойцов.

Причиной такого решения в облсовете назвали якобы отсутствие договора аренды. В то же время, по информации юристов «Гончаренко центра», с начала войны возможности заключить договор аренды у волонтеров не было и был заключен договор ответственного хранения. Сейчас же облсовет решил сдать помещения другой организации, и волонтеры оказались на улице.

Акция одесских волонтеров

В то же время, настоящей причиной данного конфликта называют разногласия между некоторыми политическими силами в облсовете.

Между тем, в облсовете с позицией волонтеров не согласны и заявляют, что «Гончаренко центру» было предложено помещение во Дворце спорта. Однако выяснилось, что данное помещение практически не отапливается и для плетения сетей категорически не подходит. В итоге от него пришлось отказаться.

Волонтеры плетут сети перед зданием ОВА

Чем закончится это противостояние, пока не известно.

Создателем волонтерского центра является народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

Фото Думской и Суспiльне Одеса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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