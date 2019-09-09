В Одессе кроссовер влетел в стену дома (фото)

Авария произошла в районе Молдаванки, на углу улиц Мечникова и Пишоновской.

Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.

По предварительным данным, автомобилист, управляющий кроссовером Hyundai Tucson, не уступил дорогу Audi. При этом водитель нарушил правила, так как автомобиль Audi двигался по главной.

В итоге машины столкнулись. От сильного удара внедорожник Hyundai отбросило на обочину, после чего он с разгону влетел в стену дома.

Передняя часть внедорожника оказалась разбита всмятку.

О жертвах ничего не сообщается, предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области