В Одессе креативные горожане продают кота с квартирой

Одесситы недавно заметили объявление с необычным предложением о продаже.
Расклеенные в центре города листовки заметили в treebuna.info и поделились фотографиями.
“Срочно продам кота!”, – написали креативщики.
На листовки поместили снимок котейки. При этом за котика запросили 14 тысяч долларов.
Многие, наверняка, удивились такой заоблачной цене. Впрочем, ниже составители объявления объяснили, что в стоимость входит… еще и жилплощадь.
“Однокомнатная квартира – в подарок”, – написали выдумщики.
Фото: treebuna.info, img.7dach.ru