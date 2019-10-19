В Одессе креативные горожане продают кота с квартирой

Одесситы недавно заметили объявление с необычным предложением о продаже.

Расклеенные в центре города листовки заметили в treebuna.info и поделились фотографиями.

“Срочно продам кота!”, – написали креативщики.

На листовки поместили снимок котейки. При этом за котика запросили 14 тысяч долларов.

Многие, наверняка, удивились такой заоблачной цене. Впрочем, ниже составители объявления объяснили, что в стоимость входит… еще и жилплощадь.

“Однокомнатная квартира – в подарок”, – написали выдумщики.

Фото: treebuna.info, img.7dach.ru