В Одессе капитально отремонтируют улицу в районе Аркадии: что изменится? (видео)

Улицу Черняховского в Одессе планируют капитально отремонтировать. Полностью заменят асфальтное покрытие проезжей части (11,5 тыс. м. кв.), дорожные знаки, обновят разметку и сделают заездной карман для общественного транспорта.

Об этом рассказал заместитель начальника отдела технического надзора управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Скалацкий.

Пешеходную зону (7,5 тыс. м. кв.) замостят плиткой, на перекрестках оборудуют пандусы с тактильной плиткой и перильное ограждение, а на пересечении с Тенистой добавят несколько ливнёвых решеток.

Кроме того, для повышения пропускной способности улицы хотят сделать заездной карман для общественного транспорта со стороны 5-ой станции Большого Фонтана. Для этого перенесут две остановки.

Между тем проект не предполагает организацию велодорожек.

«Согласно Государственным строительным нормам (ДБН) обустройство велодорожек предусматривается только при реконструкции и новом строительстве, а Черняховского будут капитально ремонтировать. Постоянный трафик автомобилей и пешеходов, а также существующая застройка не позволяют выполнить нормы ДБН и сделать велодорожку», — говорит Скалацкий.

Когда именно начнутся работы, в мэрии не сообщают. Однако известно, что продлятся они 5 месяцев. Сейчас объявлен тендер на проведение капремонта.

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Фото (иллюстративное): Википедия