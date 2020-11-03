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В Одессе капитально отремонтируют улицу в районе Аркадии: что изменится? (видео)

В Одессе капитально отремонтируют улицу в районе Аркадии: что изменится? (видео)

Улицу Черняховского в Одессе планируют капитально отремонтировать. Полностью заменят асфальтное покрытие проезжей части (11,5 тыс. м. кв.), дорожные знаки, обновят разметку и сделают заездной карман для общественного транспорта.

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Об этом рассказал заместитель начальника отдела технического надзора управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Скалацкий.

Пешеходную зону (7,5 тыс. м. кв.) замостят плиткой, на перекрестках оборудуют пандусы с тактильной плиткой и перильное ограждение, а на пересечении с Тенистой добавят несколько ливнёвых решеток.

Кроме того, для повышения пропускной способности улицы хотят сделать заездной карман для общественного транспорта со стороны 5-ой станции Большого Фонтана. Для этого перенесут две остановки.

Между тем проект не предполагает организацию велодорожек.

«Согласно Государственным строительным нормам (ДБН) обустройство велодорожек предусматривается только при реконструкции и новом строительстве, а Черняховского будут капитально ремонтировать. Постоянный трафик автомобилей и пешеходов, а также существующая застройка не позволяют выполнить нормы ДБН и сделать велодорожку», — говорит Скалацкий.

Когда именно начнутся работы, в мэрии не сообщают. Однако известно, что продлятся они 5 месяцев. Сейчас объявлен тендер на проведение капремонта.

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Фото (иллюстративное): Википедия

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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