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Было и стало: какие дороги и как отремонтировали в Одесской области в 2020 году (видео)

Было и стало: какие дороги и как отремонтировали в Одесской области в 2020 году (видео)

Служба автодорог (САД) в Одесской области показала ролик с отремонтированными в 2020 году дорогами в регионе.

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По данным САД, ремонт выполнен на таких участках:

  • Завершили ремонт Р-55 «Одесса — Вознесенск — Новый Буг в пределах Одесской области — 33 км.
  • Ремонт 7 участков дороги Р-33 «Турбов — Гайсин — Балта — Великомихайловка» — 77 км. В следующем году ремонтные работы будут продолжены.
  • Отремонтировано общей протяженностью 40 км дорог к морю: Т-16-10 «Приморское — Желтый Яр – Татарбунары», Т-16-47 «Каролино-Бугаз — Грибовка – Санжейка», М-27 «Одесса – Черноморск».
  • Отремонтировано 2 участка дороги Т-16-27 КПП «Августовское» — Тарутино — Арциз – Сарата» — 31 км. В следующем году планируется завершить ремонт этой дороги полностью.
  • Т-16-07 «Измаил — Килия – Вилково» в работе 10 км. Продолжение ремонтных работ в 2021 году.
  • Т-16-32 КПП «Новые Трояны» — Кубей» отремонтировано 10 км.
  • Т-16-08 «Болград — Кубей — Арциз» отремонтировано 10 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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