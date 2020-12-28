Было и стало: какие дороги и как отремонтировали в Одесской области в 2020 году (видео)

Служба автодорог (САД) в Одесской области показала ролик с отремонтированными в 2020 году дорогами в регионе.
По данным САД, ремонт выполнен на таких участках:
- Завершили ремонт Р-55 «Одесса — Вознесенск — Новый Буг в пределах Одесской области — 33 км.
- Ремонт 7 участков дороги Р-33 «Турбов — Гайсин — Балта — Великомихайловка» — 77 км. В следующем году ремонтные работы будут продолжены.
- Отремонтировано общей протяженностью 40 км дорог к морю: Т-16-10 «Приморское — Желтый Яр – Татарбунары», Т-16-47 «Каролино-Бугаз — Грибовка – Санжейка», М-27 «Одесса – Черноморск».
- Отремонтировано 2 участка дороги Т-16-27 КПП «Августовское» — Тарутино — Арциз – Сарата» — 31 км. В следующем году планируется завершить ремонт этой дороги полностью.
- Т-16-07 «Измаил — Килия – Вилково» в работе 10 км. Продолжение ремонтных работ в 2021 году.
- Т-16-32 КПП «Новые Трояны» — Кубей» отремонтировано 10 км.
- Т-16-08 «Болград — Кубей — Арциз» отремонтировано 10 км.
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