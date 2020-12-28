Было и стало: какие дороги и как отремонтировали в Одесской области в 2020 году (видео)

Восстановлено автомобильное сообщение на границе Николаевской и Одесской областей Ремонт критического участка трассы Р-55, соединяющей Березовский район Одесской и Веселиновский район Николаевской областей, подходит к завершению. Таким образом, сообщение между двумя областями по этой трассе восстановлено. ПОДРОБНЕЕ