Новости Одессы и Одесской области

В Одессе к митингующим рестораторам не вышел никто кроме мэра (фото)

В Одессе к митингующим рестораторам не вышел никто кроме мэра (фото)

Днем 11 ноября в Одессе около здания областной администрации состоялся митинг предпринимателей сферы ресторанного дела и общепита, протестовавших против “карантина выходного дня”.

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К предпринимателям, митинговавшим под стенами Одесской областной государственной администрации, из здания ОГА, которую пока что временно возглавлялет Вячеслав Овечкин, никто не вышел. Прибыл для поддержки владельцев и работников ресторанного бизнеса мэр Одессы Геннадий Труханов.

Митинг рестораторов возле ОГА
Митинг рестораторов возле ОГА
Митинг рестораторов возле ОГА
Митинг рестораторов возле ОГА
Митинг рестораторов возле ОГА
Митинг рестораторов возле ОГА
Митинг рестораторов возле ОГА
Митинг рестораторов возле ОГА

Он высказал понимание и сочувствие, ведь подавляющая часть этого сегмента бизнеса оказалась буквально на грани выживания во время локдауна. А сейчас им предстоит вынести еще один удар – карантин выходного дня.

«Мы благодарны вам за поддержку медиков, которых вы обеспечиваете едой и напитками. Нам нужно найти способ взаимодействия. Нельзя допустить распространения вируса, но губить экономику – тоже нельзя», – обратился к митингующим Геннадий Труханов.

Источник: Одесский курьер

Что требуют предприниматели читайте здесь.

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