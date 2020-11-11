В Одессе к митингующим рестораторам не вышел никто кроме мэра (фото)

Днем 11 ноября в Одессе около здания областной администрации состоялся митинг предпринимателей сферы ресторанного дела и общепита, протестовавших против “карантина выходного дня”.

К предпринимателям, митинговавшим под стенами Одесской областной государственной администрации, из здания ОГА, которую пока что временно возглавлялет Вячеслав Овечкин, никто не вышел. Прибыл для поддержки владельцев и работников ресторанного бизнеса мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он высказал понимание и сочувствие, ведь подавляющая часть этого сегмента бизнеса оказалась буквально на грани выживания во время локдауна. А сейчас им предстоит вынести еще один удар – карантин выходного дня.

«Мы благодарны вам за поддержку медиков, которых вы обеспечиваете едой и напитками. Нам нужно найти способ взаимодействия. Нельзя допустить распространения вируса, но губить экономику – тоже нельзя», – обратился к митингующим Геннадий Труханов.

Источник: Одесский курьер

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