В Одессе изображенный на воротах Гоцман остался без товарища

На Молдаванке всего месяц назад неприглядные ворота украсили ярким муралом.

Так, у дома №21 по улице Колонтаевской художник Алексей Чернопятов изобразил героев легендарного фильма “Ликвидация” Фиму Петрова и Давида Гоцмана.

Однако кому-то так не пришелся по душе карманник-полужид Фима, что его решили зарисовать.

Об этом сообщает odessa.online.

Неизвестные забрызгали персонажа киноленты черной краской, оставив его товарища в гордом одиночестве.

Фото: odessa.online

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