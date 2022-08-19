В Одессе изменился срок передачи показателей счетчиков воды

Инфоксводоканал напоминает, что для удобства потребителей оптимизировали сроки передачи показателей счетчиков холодной воды. Ранее клиенты компании передавали показатели воды ежемесячно до 28 числа, а уже с августа будет как и по другим коммунальным услугам – с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показателей будет невозможна.

Таким образом, одесситы должны с 01 по 04 сентября предоставить водоканалу показатели счетчиков воды за август. Чтобы избежать нагрузки на телефонные линии контакт-центра и очередей советуем передавать показатели через личный кабинет на сайте, чат боты Вайбер и Телеграмм, автоответчик контакт-центра.

Ежемесячная передача показателей счетчика воды гарантирует корректность начислений за потребленные услуги. Если потребитель не передает показатели счетчиков воды, то начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев.

Полученные счета должны быть уплачены до 20 числа, иначе возникает задолженность за услуги водопользования.

Напомним, что долги одесситов за воду уже превысили рекордные 400 млн. грн. И именно от своевременности и сознания каждого потребителя зависит бесперебойное водоснабжение всего города.