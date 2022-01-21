Сегодня утром, в пятницу, 21 января 2022 года, в Одессе из-за ДТП на 5-й станции Фонтана стали трамваи.

Как сообщают очевидцы происшествия, прямо в центре 5-й станции, на кругу, столкнулись автомобиль BMW и трамвай №18.

Из-за аварии остановлено движение трамваев на Фонтанской дороге – в частности, не ходят трамваи №17 и №18.

Кроме того, в районе 5-й станции Фонтана образовались большие пробки. Согласно Google-картам, движение затруднено как на Фонтанской дороге, так и на Адмиральском проспекте.

На предприятии «Одесгорэлектротранс» ситуацию не комментируют.

Кстати, напомним, что с 1 февраля 2022 года в Одессе перекроют перекресток улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Он будет закрыт приблизительно три месяца. В связи с этим одесситам на три месяца придется распрощаться с тремя трамвайными маршрутами – №5, №28 и №18.

Фото: скриншот с видео Телеграм-канала «Одесса сейчас»

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