В Одессе из-за аварии остались без газа десятки улиц

Сегодня вечером, в четверг, 27 апреля 2023 года, в Одессе около 30 улиц остались без газоснабжения из-за внештатной аварийной ситуации на улице Проселочной.
Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».
Так, в настоящее время от системы газоснабжения отключены дома, расположенные в квадрате улиц Житомирской, Столбовой, Проселочной и Тираспольского шоссе.
Как сообщается, газоснабжение планируется восстановить завтра, 28 апреля с 10 часов утра.
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