В Одессе испортили фасад учебного учреждения (фото)

Неизвестные испачкали стены гимназии №7 на улице Ростовской, что в районе поселка Котовского.

Об этом рассказала, выложив фото, директор гордепартамента образования Елена Буйневич.

На снимке видно, что фасад изрисовали красной краской.

К слову, только недавно фасад начали ремонтировать за бюджетные средства.

Хулиганов, по словам Елены Буйневич, уже ищет полиция.

“Таких много бродит по Суворовскому району, – отметила она. – И все жители знают, где. Но потом люди пишут: куда вы смотрите, учителя? Скорее хватайте ведра с краской и рисуйте узоры на новых фасадах, вы же этому учились в педагогическом вузе”.

Фото: Елена Буйневич, Facebook

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