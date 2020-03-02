В Одессе испортили фасад учебного учреждения (фото)

Неизвестные испачкали стены гимназии №7 на улице Ростовской, что в районе поселка Котовского.
Об этом рассказала, выложив фото, директор гордепартамента образования Елена Буйневич.
На снимке видно, что фасад изрисовали красной краской.
К слову, только недавно фасад начали ремонтировать за бюджетные средства.
Хулиганов, по словам Елены Буйневич, уже ищет полиция.
“Таких много бродит по Суворовскому району, – отметила она. – И все жители знают, где. Но потом люди пишут: куда вы смотрите, учителя? Скорее хватайте ведра с краской и рисуйте узоры на новых фасадах, вы же этому учились в педагогическом вузе”.
Фото: Елена Буйневич, Facebook
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