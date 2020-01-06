В Одессе ищут пса, который сбежал, ипугавшись взрывов петард

Питомец сбежал, когда хозяева гуляли с ним на Куликовом поле.

Об этом сообщает rupor.od.ua.

Испугался взрывов петард, вырвался и дал деру.

Побежал в сторону 2-ой станции Большого Фонтана.

Расстроенные горожане расклеили в том районе объявления в надежде, что так их любимец быстрее найдется. Там указаны телефоны для тех, кто мог видеть сбежавшую собаку.

Фото: cdn.iz.ru, rupor.od.ua

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