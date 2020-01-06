В Одессе ищут пса, который сбежал, ипугавшись взрывов петард

Одесситы сбились с ног, пытаясь найти пропавшую собаку темно-коричневого окраса.
Питомец сбежал, когда хозяева гуляли с ним на Куликовом поле.
Об этом сообщает rupor.od.ua.
Испугался взрывов петард, вырвался и дал деру.
Побежал в сторону 2-ой станции Большого Фонтана.
Расстроенные горожане расклеили в том районе объявления в надежде, что так их любимец быстрее найдется. Там указаны телефоны для тех, кто мог видеть сбежавшую собаку.
Фото: cdn.iz.ru, rupor.od.ua
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