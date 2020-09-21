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В Одессе ищут коронавирус у студентов: 85 человек отправили в изолятор

В Одессе ищут коронавирус у студентов: 85 человек отправили в изолятор

Одесские студенты все еще проходят ИФА обследования перед заселением в общежитие. Обязательное тестирование на коронавирус сдали более пяти тысяч человек. Сегодня стало известно, что у 85 студентов тест оказался позитивным. На период ожидания результатов ПЦР, их отправили на самоизоляцию.

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В этом году из-за коронавируса заселение в общежития перенеслось на сентябрь. За этот период в университетских поликлиниках должны обследовать более 14 тысяч студентов. На сегодняшний день уже 5 358 человек сдали анализы. А 21 сентября на заседании оперативного штаба одесской мэрии глава горздрава Елена Якименко, сообщила, что у 85 студентов выявили позитивный ИФА тест:

  • 84 человека отправили в изоляторы общежитий
  • один студент уехал домой

Также известно, что учащимся сделали ПЦР тесты – у 72 человек коронавирус не подтвержден. Тем временем оставшиеся студенты ждут результатов.

Напомним, что ранее «Одесская жизнь» уже интересовалась у иногородних студентов, сколько они платят за общежитие и по каким правилам вынуждены жить в период карантина.

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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