В Одессе ищут коронавирус у студентов: 85 человек отправили в изолятор

Одесские студенты все еще проходят ИФА обследования перед заселением в общежитие. Обязательное тестирование на коронавирус сдали более пяти тысяч человек. Сегодня стало известно, что у 85 студентов тест оказался позитивным. На период ожидания результатов ПЦР, их отправили на самоизоляцию.

В этом году из-за коронавируса заселение в общежития перенеслось на сентябрь. За этот период в университетских поликлиниках должны обследовать более 14 тысяч студентов. На сегодняшний день уже 5 358 человек сдали анализы. А 21 сентября на заседании оперативного штаба одесской мэрии глава горздрава Елена Якименко, сообщила, что у 85 студентов выявили позитивный ИФА тест:

84 человека отправили в изоляторы общежитий

один студент уехал домой

Также известно, что учащимся сделали ПЦР тесты – у 72 человек коронавирус не подтвержден. Тем временем оставшиеся студенты ждут результатов.

Напомним, что ранее «Одесская жизнь» уже интересовалась у иногородних студентов, сколько они платят за общежитие и по каким правилам вынуждены жить в период карантина.