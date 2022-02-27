В Одессе и области запретили полеты дронов и частных самолетов

Начальник Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Гриневецкий подписал документ, запрещающий пролет малых и беспилотных воздушных судов, принадлежащих частным лицам.
Пролет малых и беспилотных воздушных судов, принадлежащих частным лицам и компаниям, над Одесской областью запрещен.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал начальник Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Гриневецкий.
Предварительно воздушное пространство закрыто до 26 марта.
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