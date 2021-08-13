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В Одессе и области ввели собственный знак качества – какие товары его получат

В Одессе и области ввели собственный знак качества – какие товары его получат

Знак представляет собой темно-синий круг с якорем-кошкой внутри, семью белыми точками (символизируют 7 районов Одесской области) и надписью «Вироблено на Одещині». Это и есть название регионального знака качества.

Использовать знак смогут региональные производители. Присуждать его будет специальная комиссия, в которую войдут чиновники облгосадминистрации, представители профсоюзов и объединения организации работодателей.

Но чтобы получить знак, придется постараться.  Кроме требований к качеству продукции есть еще ряд условий по — уровню заработной платы, количеству официально трудоустроенных сотрудников, качественной подготовке рабочих кадров и внедрение инновационных технологий.

Предприятие должно иметь перспективы развития.

Я надеюсь, что этот Знак будет служить своеобразной мотивационной составляющей, которая усилит развитие качественного производства в регионе и увеличит конкуренцию на рынке,

— заявил председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Идею с региональным знаком качества позаимствовали у товаров в США и Китае.

знак качества Вироблено на Одещині

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Инфографика Одесской областной государственной администрации

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Редакция ПРОФИЛЬ

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