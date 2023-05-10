В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: будет гроза и очень ветрено

В ближайшие несколько часов 10 мая ожидается гроза, а также во время грозы шквальный ветер 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на Гидромецентр Черного и Азовского морей.

Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца дня.

По Одесской области погода может быть несколько хуже, чем в Одессе. Помимо сильного ветра синоптики передают понижение температуры ночью до 3-8°С тепла, местами на поверхности почвы ожидается заморозок 0-2°С, днем — 14-19°С.

На автодорогах области видимость добра.

Обращаем внимание, что из-за шторма в Черном море может усилиться минная опасность. Есть высокая вероятность срыва с якорей морских мин, которые могут прибить к берегу. Также они могут дрейфовать вдоль побережья.

Фото иллюстративное