Новости Одессы и Одесской области

В Одессе и области идет первый в этом году снег: на дорогах скользко

В Одессе и области идет первый в этом году снег: на дорогах скользко

8 января в Одесской области началось с первого в наступившем 2023 году снега. Но кроме красоты он несет и опасность. На дорогах и тротуарах скользко из-за гололедицы.

Об опасности предупреждают в Службе автомобильных дорог Одесской и области и Одесском городском совете.

Сообщается, что с раннего утра снегоуборочная техника и работники коммунальных служб приступили к уборке снега и посыпке дорог. Но успевают не везде, основное внимание сейчас уделяют главным магистралям области и города. Поэтому следует быть осторожными как на дорогах, так и на тротуарах.

снег в одессе 8 января

На всякий случай напомним адреса одесских травмпунктов:

  • городская клиническая больница №1, травмпункт – ул. Мясоедовская, 32. Телефон: (048) 793 73 61;
  • городская клиническая больница №10, травмпункт – ул. Маршала Малиновского, 61. Телефон единого колл-центра ГКБ №10: (048) 705 91 03;
  • городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьева, 5. Телефон: (048) 793 23 85;
  • городская больница №5, травмпункт – ул. Троицкая, 38 (поликлиническое отделение). Телефон: (048) 700 00 54;
  • консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – просп. Добровольского, 100. Телефон: (048) 754 90 18.
  • Экстренная хирургическая помощь предоставляется детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.

Травматологические пункты в Одессе работают круглосуточно.

Фото Одесского горсовета и телеграм-каналов «Новости Одесса» и «Одесса как она есть»

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить