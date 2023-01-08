В Одессе и области идет первый в этом году снег: на дорогах скользко

8 января в Одесской области началось с первого в наступившем 2023 году снега. Но кроме красоты он несет и опасность. На дорогах и тротуарах скользко из-за гололедицы.
Об опасности предупреждают в Службе автомобильных дорог Одесской и области и Одесском городском совете.
Сообщается, что с раннего утра снегоуборочная техника и работники коммунальных служб приступили к уборке снега и посыпке дорог. Но успевают не везде, основное внимание сейчас уделяют главным магистралям области и города. Поэтому следует быть осторожными как на дорогах, так и на тротуарах.
На всякий случай напомним адреса одесских травмпунктов:
- городская клиническая больница №1, травмпункт – ул. Мясоедовская, 32. Телефон: (048) 793 73 61;
- городская клиническая больница №10, травмпункт – ул. Маршала Малиновского, 61. Телефон единого колл-центра ГКБ №10: (048) 705 91 03;
- городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьева, 5. Телефон: (048) 793 23 85;
- городская больница №5, травмпункт – ул. Троицкая, 38 (поликлиническое отделение). Телефон: (048) 700 00 54;
- консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – просп. Добровольского, 100. Телефон: (048) 754 90 18.
- Экстренная хирургическая помощь предоставляется детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.
Травматологические пункты в Одессе работают круглосуточно.
Фото Одесского горсовета и телеграм-каналов «Новости Одесса» и «Одесса как она есть»