В Одессе и области идет первый в этом году снег: на дорогах скользко

Екатерининская у Привоза: новейшие цветочные ряды и другие обновления Давно не были на Екатерининской (между Пантелеймоновской и Новощепным рядом)? Этот участок у Привоза не просто преобразился, он стал по-хорошему неузнаваемым. И, кстати, работы все еще продолжаются. ПОДРОБНЕЕ

Штоллены-пандоро-калачи: рождественское изобилие по-одесски Магазины, рынки, мега- и мини-пекарни в эти предрождественские дни переполнены всем, что касается большого праздника, пусть даже многие предпочли его отпраздновать в этом (вернее, прошлом, но тоже военном) году 25 декабря. И если вы думаете, что вам предлагают только традиционные калачи, то очень ошибаетесь. ПОДРОБНЕЕ

Одесская Книжка: год новый, курс прежний Одесская Книжка… На четвертый день наступившего 2023 года мы снова побывали там, чтобы ощутить атмосферу популярного рынка на Александровском проспекте. Впрочем, в прошлом году как-то сам собой получилось, что Книжку не очень-то теперь корректно называть рынком. ПОДРОБНЕЕ

Не любуйтесь, а торгуйтесь: колоритный квартал на одесской Торговой (фоторепортаж) По дороге к Новому рынку имеется колоритный квартал. Ну очень колоритный! Что там происходит? Там происходит то, что и на всей Торговой. Там торгуют. Назвала бы я этот квартал «филиалом Староконного», но разве передашь весь колорит одной фразой? ПОДРОБНЕЕ