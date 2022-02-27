В Одессе и области демонтируют дорожные знаки

Чтобы дезориентировать наступающие оккупационные российские войска, на дорогах Одессы и области снимут указатели направлений и с названиями улиц.

КП «СМЭП» начало демонтаж дорожных знаков в городе Одессе. Также снимаются указатели направлений и улиц.

Ночью не будет работать подсветка построек и домов. Уличное освещение возле ЖД вокзала, порта и других объектов критической инфраструктуры.

Одесситов просят с пониманием отнестись к этой вынужденной мере.

Также Служба автодорог в Одесской области сообщает, что ее сотрудники демонтируют дорожные знаки по всем дорогам области. Приоритет №1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передадут местным властям и дорожникам.

В сообщении Службы автодорог сказано, что:

У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад.

Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.

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