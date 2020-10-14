Кого чествуют в Украине 14 октября – видео «Одесской жизни»

Сегодня, 14 октября, в Украине отмечают День защитника Украины, День украинского казачества, а также православный праздник Покрова пресвятой Богородицы.

Исторические корни этого Дня относят нас во времена Киевской Руси и к празднику Покрова Богородицы. Этот праздник был одним из главных праздников в запорожских казаков, которые считали Пресвятую Богородицу своей заступницей и защитницей и свято верили в ее силу. Обычно в этот день казаки выбирали атамана и решали, как они будут жить в следующий год. День украинского казачества в Украине официально отмечают с 1999 года.

В новейшей истории Украины путь к признанию праздника Покрова как Дня защитника Украины занял 24 года. Этот праздник был установлен только 14 октября 2014 года, уже после начала российской агрессии. А с 5 марта 2015 года Верховная Рада приняла решение сделать этот день выходным. В этот день украинцы чтят своих воинов, защищающих независимость и территориальную целостность страны.

14 октября Сегодня большой праздник! День защитника Украины, Покрова и День украинского казачества Gepostet von Одесская жизнь am Dienstag, 13. Oktober 2020

Фото иллюстрационное