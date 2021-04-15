В Одессе хотят высадить 200 тысяч весенних цветов (видео)

Одесские озеленители собираются высадить в городе 200 тысяч весенних цветов.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, сотрудники коммунального предприятия «Горзелентрест» заранее заготавливают рассаду в своих теплицах, где ежегодно выращивают около 1 миллиона растений (200-250 тысяч весенников, 250 тысяч горшочных цветущих и порядка 500 тысяч штук другой рассады), а также около 11 тысяч декоративно-лиственных деревьев.

Традиционно весной Одессу украшают маргаритками, виолами, незабудками и селенами. Позднее их сменяют летние цветы: сальвии, петуньи, примулы, тагетесы и агератумы.

Планируется, что общая площадь весенников, высаженных на городских клумбах этой весной, составит около 9 тыс. кв. м (а это около 200 тысяч цветов).

«Горзелентрест» обслуживает более 468 гектаров земли: 10 парков, 78 скверов, 7 бульваров и 126 других зеленых зон.

Как сообщалось ранее, этой весной в Одессе собираются высадить 86 тысяч кустов роз.

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Фото: пресс-служба Одесского горсовета, видео: Думская, 1