Фонтан, беседки и спортплощадка: как изменится Армейский сквер в Одессе?

В Одессе обсуждают варианты благоустройства Армейского сквера. На встрече с местными жителями, общественниками и чиновниками своё видение представили проектировщики.
Как передают в пресс-службе Одесского горсовета, в сквере планирует оборудовать детскую и спортивную площадки, зоны тихого отдыха с беседками или теневыми навесами. Также речь шла об установке фонтана, наружного освещения и ограждения.
Кроме того, местные жители подняли вопрос охраны этой территории и её дальнейшего содержания.
Все замечания и предложения по благоустройству сквера учтут при разработке и финансировании проекта.
Начать работы хотят уже в этом году. Заказчиком разработки проектно-сметной документации и исполнителем назначили муниципальное управление дорожного хозяйства.
Отметим, зелёная зона площадью 5296,7 кв. м находится в границах домов №№ 8в и 8г по улице Армейской, возле лицея «Европейский». В 2018 году Одесский горсовет закрепил за ней статус сквера.
Фото: пресс-служба Одесского горсовета