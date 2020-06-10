Новости Одессы и Одесской области

Фонтан, беседки и спортплощадка: как изменится Армейский сквер в Одессе?

Фонтан, беседки и спортплощадка: как изменится Армейский сквер в Одессе?

В Одессе обсуждают варианты благоустройства Армейского сквера. На встрече с местными жителями, общественниками и чиновниками своё видение представили проектировщики.

Как передают в пресс-службе Одесского горсовета, в сквере планирует оборудовать детскую и спортивную площадки, зоны тихого отдыха с беседками или теневыми навесами. Также речь шла об установке фонтана, наружного освещения и ограждения.

Кроме того, местные жители подняли вопрос охраны этой территории и её дальнейшего содержания.

Все замечания и предложения по благоустройству сквера учтут при разработке и финансировании проекта.

Начать работы хотят уже в этом году.  Заказчиком разработки проектно-сметной документации и исполнителем назначили муниципальное управление дорожного хозяйства.

Отметим, зелёная зона площадью 5296,7 кв. м находится в границах домов №№ 8в и 8г по улице Армейской, возле лицея «Европейский».  В 2018 году Одесский горсовет закрепил за ней статус сквера.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить