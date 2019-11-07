В Одессе горит гостиница “M1 Club Hotel”

В районе пляжа Ланжерон загорелась гостиница.
Об этом стали сообщать очевидцы в социальных сетях.
На место возгорания уже выехали спасатели.
Фото: группа “Подслушано Одесса” в Facebook
*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Як відомо, палав під’їзд житлового будинку, а також прилеглі до нього квартири.
Во дворе Дворца Моряков в Одессе построят семиэтажную гостиницу.
Инцидент произошел в районе улицы Ивана и Юрия Лип, что на Черемушках.
Одесские спасатели тушили пожар в четырех нежилых домиках в районе пляжа имени Чкалова.
Возгорание произошло на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Героев обороны, 28.
Контакты
Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.
65058, г. Одессаул. Маршала Говорова, 2офис 314
+38 (048) 734-22-77+38 (048) 748-02-99mail.centrmedia@gmail.com
Мы в сети
Наши партнеры
Реклама на сайте
Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92. E-mail: gazeta_np@ukr.net
Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.