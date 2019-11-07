В Одессе горит гостиница “M1 Club Hotel”

Об этом стали сообщать очевидцы в социальных сетях.

На место возгорания уже выехали спасатели.

Фото: группа “Подслушано Одесса” в Facebook

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