В Одессе горело СИЗО, где сидит Стерненко (видео)

Сегодня вечером в Одессе загорелся следственный изолятор на улице Водопроводной.

Видео с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «Одесса как она есть».

Как стало известно, пожар вспыхнул в подсобке на площади 3 на 3 квадратных метра. Огонь уже потушили, никто не пострадал.

Отметим, что именно в этом СИЗО сейчас находится экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко, осужденный на 7 лет и 3 месяца лишения свободы.

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