В Одессе горел санаторий на Посмитного

Ранним утром понедельника, 28 ноября 2022 года, в Одессе случился пожар в здании на территории недействующего санатория «Молдова» на улице Посмитного в Приморском районе города.
Как сообщает областное управление ГСЧС, прибывшие пожарные выяснили, что огонь охватил одноэтажное здание на всей площади. В 05:16 пожар локализован и в 05:58 – ликвидирован. Его площадь составила 200 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 58 спасателей.
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