В Одессе горел санаторий на Посмитного

Пожар в Одесской области: погибли три человека В Одесской области в городе Раздельная сгорел жилой дом. Спасатели обнаружили в нем тела трех погибших мужчин. ПОДРОБНЕЕ

Сильный пожар в Черноморске: стали известны подробности По неизвестной причине в городе Черноморск Одесской области загорелась неработающая базе отдыха. Информации о жертвах не поступало. ПОДРОБНЕЕ