Одесские парковочные инспекторы борются с неправильной парковкой: сколько штрафов выписали за неделю?

Городские власти довольны работой этого подразделения и хотят увеличить его штат.
Руководитель департамента транспорта, связи и дорожного движения Одесского горисполкома Сергей Тетюхин сообщил, что за прошедшую неделю инспектора по парковке составили 2642 материала.
Общая сумма штрафов составила 299270 грн. Эти деньги пополнили бюджет города. Средний штраф оказался в пределах 113 грн.
Как написал у себя в Facebook чиновник:
Инспектора по парковке несут в массы культуру парковки и остановки.
Перед этим городские власти пересмотрели стратегию борьбы с неправильно припаркованными автомобилями. Было решено, что в Одессе будут штрафовать за неправильную парковку вместо эвакуации авто.
Фото пресс-службы Одесского горсовета