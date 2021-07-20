Одесские парковочные инспекторы борются с неправильной парковкой: сколько штрафов выписали за неделю?

Проблема электросамокатов: как ее решают в других городах и странах? В Одессе продолжается борьба с электросамокатами. Ежедневно с Трассы здоровья убирают и «удаляют вместе с водителями» около 200 самокатов. Если самокатчика ловят с поличным, то полиция выписывает штраф в 340 гривен. Городские власти обещают усиливать рейды по выходным и воздействовать на нарушителей всеми возможными способами. Давайте сравним, как с этой проблемой разобрались в других местах. ПОДРОБНЕЕ

В Аркадии одесситов оштрафовали за парковку на 300 тысяч гривен В Одесском горсовете отчитались о своей новой стратегии борьбы с неправильной парковкой. В период с 10 июня по 2 июля, инспекторы выписали 627 штрафов на улице Генуэзской. ПОДРОБНЕЕ