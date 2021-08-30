В Одессе «Фольксваген» протаранил мотопатрульного

ДТП произошло на Таирова. Воитель автомобиля поехал на красный сигнал светофора, а когда перед ним оказался полицейский на мотоцикле, еще и увеличил скорость. Правоохранителя госпитализировали.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 августа на улице Академика Королева. Двое мотопатрульных начали движение на разрешающий сигнал светофора. В это время к перекрестку подъехал белый Volkswagen. Но вместо того, чтобы остановиться на красный свет, его водитель ускорил движение.

Как сообщили очевидцы, пострадавшего забрала карета Скорой помощи. А коллега травмированного полицейского составил на водителя-нарушителя протокол.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала подробности гибели в ДТП трех сотрудников полиции

Видео очевидцев ДТП из сети интернет