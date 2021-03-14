В Одессе двое злодеев отобрали машину у таксиста (фото)

В Одессе рано утром в воскресенье двое парней отобрали у таксиста машину Renault Megane. Это произошло на Люстдорфской дороге.

Таксист сообщил полиции, что вез пассажира, который вел себя странно. Водитель остановил машину, чтоб успокоить парня, но в это время подбежал второй, ударил водителя по лицу и забрал авто.

Полициейские вскоре нашли машину, которую злоумышленники бросили. Парней тоже поймали, неподалеку.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

Ранее в Одессе разбойник с Кавказа напал на таксиста.