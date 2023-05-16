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В Одессе дрифтер чуть не убил мать с ребенком в коляске на переходе (видео)

В Одессе дрифтер чуть не убил мать с ребенком в коляске на переходе (видео)

Водитель автомобиля стал совершать на одном из одесских перекрестков опасные маневры — так называемый дрифт, прямо перед девушкой, которая везла в коляске ребенка.

Об этом диком случае стало известно из видео случайных свидетелей, которое попало в социальные сети. 

На записи видно, как девушка спокойно переходит дорогу по пешеходному переходу, везя перед собой коляску с малышом. 

Неожиданно на огромной скорости на перекресток вылетает белый автомобиль, затем резко тормозит из-за чего под действием центробежных сил машину разворачивает практически на месте. Все это сопровождается ревом мотора и визгом шин. 

Довольно крупный автомобиль вращается прямо перед коляской, а женщина от шока и ужаса застывает нам месте. Еще метр-другой, и машина с огромной силой расплющила бы коляску. 

Совершив свои безответственные и опасные маневры, водитель резко тронулся с места и скрылся на большой скорости, оставив стоять на месте оторопевших видетелей и испуганную мать с ребенком.   

Это дикий случай произошел на перекрестке улиц Прохоровской и Мясоедовской, прямо перед зданием Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Ранее мы писали, что в Одессе дрифтеры продолжают лихачить и берлинские подушки не помогают.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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