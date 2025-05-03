Как сообщается, света не будет до 19:00 по таким адресам:
- Наклонная, 1-174;
- Штилевая, 2-118;
- пер. 1-3й Дунаевского;
- Чайкова, 1-71;
- с 1-й по 6-ю Садовая, 6-71;
- Кошица, 1-69;
- Глаубермана, 1-17,164;
- Донецкая, 1-25;
- Кишиневская, 2-24;
- Котлеевская, 10-20;
- пер. Квантовый, 1-27;
- Шептицкого, 1, 3, 5;
- пер. Одесский, 3-7;
- Мариупольская, 20-68;
- Малая Садовая, 1-22;
- 2-я линия на жилмассиве, 12;
- Капитана Кузнецова, 3-14;
- Керченская, 27-62;
- Большая Садовая, 1-52;
- пер. 1,3-й Керченский, 3-11;
- Южная дор., 1-73;
- Николаевская дорога, 65;
- пр. Князя Владимира Великого, 52.
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