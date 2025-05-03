Отключения света
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Как сообщается, света не будет до 19:00 по таким адресам:

  • Наклонная, 1-174;
  • Штилевая, 2-118;
  • пер. 1-3й Дунаевского;
  • Чайкова, 1-71;
  • с 1-й по 6-ю Садовая, 6-71;
  • Кошица, 1-69;
  • Глаубермана, 1-17,164;
  • Донецкая, 1-25;
  • Кишиневская, 2-24;
  • Котлеевская, 10-20;
  • пер. Квантовый, 1-27;
  • Шептицкого, 1, 3, 5;
  • пер. Одесский, 3-7;
  • Мариупольская, 20-68;
  • Малая Садовая, 1-22;
  • 2-я линия на жилмассиве, 12;
  • Капитана Кузнецова, 3-14;
  • Керченская, 27-62;
  • Большая Садовая, 1-52;
  • пер. 1,3-й Керченский, 3-11;
  • Южная дор., 1-73;
  • Николаевская дорога, 65;
  • пр. Князя Владимира Великого, 52.

Выбор редакции: Частные школы Одессы: ТОП заведений, где дети хотят учиться.

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