Новости Одессы и Одесской области

В Одессе до 6 утра 27 февраля запрещено движение частного и коммерческого автотранспорта

В Одессе до 6 утра 27 февраля запрещено движение частного и коммерческого автотранспорта

Об этом говорится в обращении начальника Одесской областной военной администрации Сергея Гриневецкого

Рецепты

С учетом работы диверсионно-разведывательных групп и возможного десантирования сил противника на территории города и области, пункт 3 Распоряжения о введении комендантского часа следует трактовать следующим образом:

— Запретить 27 февраля 2022 года движение транспортных средств на территории Одессы и Одесской области, кроме служб экстренной медицинской помощи, транспортным средствам специализированного назначения, выполняющих неотложное служебное задание, при включении специальных световых сигнальных устройств и автомобилей, движение которых разрешено по специальным пропускам лишь С НОЛЯ ЧАСОВ 27 ФЕВРАЛЯ — К 6 УТРУ 27 ФЕВРАЛЯ. То есть только на период действия комендантского часа.

Ранее сообщалось, что в Одессе действует комендантский час.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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