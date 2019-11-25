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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе для туристов создадут черный список заведений общепита

В Одессе для туристов создадут черный список заведений общепита

На круглом столе по безопасности отдыхающих в Одессе недавно говорили о том, как обманывают приезжих в ресторанах и кафе.

Так, например, курортникам предлагают отдельное меню, цены в котором в два, а то и в три раза выше, чем в обычном меню «для своих».

Об этом рассказал на своей странице в Facebook президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.

По его словам, повлиять на ценовую политику в обществе по защите прав потребителей уже не могут — у них забрали такие полномочия. Однако есть способы, которые помогут частично исправить ситуацию и уберечь туристов от недобросовестных рестораторов.

Так, для приезжих в Одессе создадут списки дружественных заведений, а также тех, куда заходить не рекомендуется. Списки будут доступны онлайн на вокзалах, в аэропорту и в ресторанах, там же туристам вручат тематические буклеты.

«На входе в нормальные и честные заведения мы разместим наклейки с надписью Tourist Friendly, – поделился планами Иван Липтуга. – Кроме того, порекомендуем заведениям публиковать меню у входа. Мы хотим утвердить это требование на местном уровне».

Для тех, кто все же попадется на удочку мошенников, выпустят информационные листовки, где можно будет узнать, кому звонить и куда обращаться, если уже обманули.

Фото: Facebook Ивана Липтуги

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