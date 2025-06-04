Родителей с детьми приглашают пройти бесплатный профилактический осмотр с предоставлением рекомендаций по сохранению здоровья зубов у детей.
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Бесплатный стоматологический осмотр можно пройти в детских стоматологических отделениях города с 9:00 до 16:00 часов по таким адресам:
- ул. Дегтярная, 17, тел.: (048) 726 98 16;
- ул. Академика Филатова, 60, тел.: (048) 767 57 47;
- ул. Академика Королева, 60, тел.: (048) 747 09 16;
- просп. Князя Владимира Великого, 63а, тел.: (048) 758 58 81.
Мероприятие организовано при поддержке Департамента здравоохранения Одесского горсовета и Одесского городского центра здоровья.
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