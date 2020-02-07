В Одессе детям войны пообещали выплатить денежную помощь: сколько и когда

Такое решение приняли на недавно прошедшей сессии городского совета.

Так, дети войны получат соцвыплаты ко Дню Победы 9 мая.

Изначально чиновники планировали по 600 гривен выдать всем живущим в городе представителям этой категории. А это около 50 тысяч человек.

Однако после сумму решили увеличить. Она составит тысячу гривен.

В свою очередь для оставшихся в живых ветеранов к празднику Победы подготовили почетные знаки отличия от мэрии.

Фото: sluga92

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