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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ради двух котят пригнали пожарную машину (фото)

В Одессе ради двух котят пригнали пожарную машину (фото)

Необычная спасательная операция развернулась у одесского железнодорожного вокзала.

Историей спасения поделился на своей странице в Facebook местный активист Демьян Ганул.

Кто-то заметил там двух котят, забравшихся на дерево. Пушистые хвостатики сидели, прижавшись к ветке, и жалобно мяукали. Слезть у них не получалось.

Проходившие рядом одесситы попытались снять их. Попробовали забраться на дерево, но котята с перепугу залезли еще выше.

Тогда решили позвать на подмогу спасателей. Поначалу пригнали спецавто, но все равно до животных было не дотянуться.

Задумка со спецавто провалилась - уж слишком высоко забрались питомцы

Задумка со спецавто провалилась – уж слишком высоко забрались питомцы

В итоге на помощь котятам отправили бригаду на пожарной машине. Сотрудники ГСЧС с помощью трехколенной лестницы забрались на дерево и достали усатых зверей.

Фото: getbg.net, Facebook Демьяна Ганула

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