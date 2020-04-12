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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе черноморский яхт-клуб запретят приватизировать и сдадут в аренду

В Одессе черноморский яхт-клуб запретят приватизировать и сдадут в аренду

Фонд госимущества Украины планирует запретить приватизацию и готовит конкурс по передаче яхт-клуба в долгосрочную аренду. Арендатор должен будет сохранить основной профиль и деятельность предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

В Фонде сообщили, что клуб выполняет социально-важную функцию для громады. А проанализировав риски от возможной приватизации, специалисты выяснили, что через 5 лет пост-приватизационного срока новый собственник сможет застроить часть берега и изменить профиль деятельности предприятия.

– Фонд государственного имущества Украины считает приватизацию ГП «Черноморский яхт-клуб» в Одессе нецелесообразной, – сообщили в ведомстве. – В свою очередь, Фонд готовится провести конкурс по передаче этого объекта в долгосрочную аренду на условиях сохранения основного профиля его деятельности.

Чтобы избежать каких-либо рисков, Фонд планирует исключить одесский яхт-клуб из перечня объектов для приватизации. Вместо этого предприятие можно будет арендовать, причем долгосрочно. Будущий арендатор сможет инвестировать в развитие клуба, но не будет иметь права выкупить его за счет «неотъемлемых улучшений».

В мае или начале июня этого года (в зависимости от эпидемиологической ситуации) запланированы публичные обсуждения дополнительных условий обеспечения дальнейшего развития объекта.

Также следует отметить, что Фонд госимущества недавно назначил нового директора яхт-клуба. Им стал президент Парусной федерации Одесской области Альберт Кабаков. Ему поручили провести полную инвентаризацию предприятия и завершить подготовку аукциона для аренды.

Фото: Сергей Киселев

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Артем Виноградов
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