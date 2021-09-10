В Одессе будут выть сирены: горожан просят не паниковать

Как сообщает пресс-служба городского совета, данная проверка проводится в соответствии с планом основных мероприятий гражданской защиты на 2021 год.

Электросирены будут включаться поочередно в каждом районе города с 14:00 до 14:30 часов.

Горожан просят не поддаваться панике при прерывистом звучании электросирен.

Отметим, что подобные проверки обычно проводятся раз в два-три месяца. Но не обходилось и без нештатных ситуаций. Так, одесситов напугал вой сирен в ночь на 15 мая. Позже стало известно, что причиной стала банальная поломка системы оповещения.