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В Одессе будут судить межрегиональную группировку наркоторговцев

В Одессе будут судить межрегиональную группировку наркоторговцев

В Одессе будут судить шестерых человек, которые входили межрегиональную группировку наркоторговцев. 

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Они с 2018 года продавали особо опасный синтетический наркотик – PVP. Торговали им в Одессе, Николаеве, Херсоне.

Клиенты заказывали наркотики через сайты и телеграм-каналы. Платить можно было через любую удобную платежную систему, а забрать через так называемые “закладки”.

При обысках у наркоторговцев изъяли 1,5 килограмма PVP, а также другие наркотики, 4,5 тысячи банковских карточек.

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