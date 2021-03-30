В Одессе будут судить межрегиональную группировку наркоторговцев

В Одессе будут судить шестерых человек, которые входили межрегиональную группировку наркоторговцев.

Они с 2018 года продавали особо опасный синтетический наркотик – PVP. Торговали им в Одессе, Николаеве, Херсоне.

Клиенты заказывали наркотики через сайты и телеграм-каналы. Платить можно было через любую удобную платежную систему, а забрать через так называемые “закладки”.

При обысках у наркоторговцев изъяли 1,5 килограмма PVP, а также другие наркотики, 4,5 тысячи банковских карточек.

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