В Одессе будут штрафовать за открытые люки

В гордепартаменте хозяйства распорядились закрыть все расположенные в городе люки.
Чтобы это сделать, у балансодержателей есть время до 1 марта.
Об этом заявил в своем блоге директор гордепартамента хозяйства Дмитрий Жеман.
Тем, кто не справится с поставленной задачей, придется заплатить штраф.
Люки нарушителей закопают коммунальщики.
По словам Дмитрия Жемана, в Одессе предварительно нашли 175 люков, не накрытых крышками. 75 из них находятся на балансе компании “Укртелеком”.
Фото: zaodessu.com.ua
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