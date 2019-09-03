В Одессе будут есть на скорость фаршированную рыбу

3 сентября 18.30 в рамках празднования Дня рождения Одессы в Летнем Театре Горсада впервые проведут Международный Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
В конкурсе примут участие «поклонники» фаршированной рыбы из Одессы, а также гости города. Каждый из них – страстный любитель этого блюда, воспитанный на семейных традициях и готов подтвердить звание чемпиона.
Для этого придется как можно быстрее съесть два кило фаршированной рыбы. За процессом поглощения фаршированной рыбы внимательно будут налюдать Почетные Гости Соревнований, в частности, неоднократный чемпион мира по скоростному поеданию продуктов, член IFECO (Международная Федерация Соревнований по Еде )-Олег Жорницкий. Олег живет в Америке, но родился в Одессе.
Вот некоторые его результаты:
- 100 украинских вареников – 1.35 сек
- 200 пельменей – 4 мин. 19 сек
- 4 кг майонеза – 8 мин
Также в оргкомитете – продюсер Чемпионатов по скоростному поеданию фаршированной рыбы, пельменей, украинских варенников, малосольных огурчиков и мороженного Алекс Гутмахер (США) – одессит в четвертом поколении.
Победитель, кроме сытого желудка, получит кубок чемпиона,подарочные сертификаты и денежный приз.
Фото: nashagazeta.ch
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