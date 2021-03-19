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В Одессе блокировали контрабанду психотропов из России

В Одессе блокировали контрабанду психотропов из России

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе незаконную переправку из РФ в Украину несертифицированных лекарственных средств, содержащих психотропные вещества. 

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Задокументированы несколько фактов продажи фальсифицированных лекарственных средств в Киеве, Одессе и Мариуполе. Злоумышленники реализовывали товар сомнительного качества под видом качественных оригинальных препаратов без разрешительных документов и сертификатов качества, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группировки входили двое граждан Украины и гражданин РФ. Они организовали нелегальную переправку из России незарегистрированных медпрепаратов, психотропных и других фальсифицированных лекарственных средств для продажи через аптечные сети. Обнаруженные медпрепараты не имеют государственной регистрации в Украине и запрещены к использованию в нашей стране. Продукцию злоумышленники нелегально доставляли железнодорожным транспортом и дальнобойщиками.

Во время обысков по месту жительства участников группы и хранения контрафактного товара правоохранители изъяли запрещенные к реализации на территории Украины лекарственные средства на общую сумму более 1 млн грн.

По оценкам экспертов, изъятая продукция представляла опасность для здоровья населения и содержала психотропные вещества, свободный оборот которых ограничен на территории Украины.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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