На Таирова одесситы перекрыли улицу из-за стройки

Несколько десятков горожан вышли на проезжую часть у рынка Южного на улице Академика Королева. Они шагают по дороге, сжимая в руках плакаты с красноречивыми надписями.
Об этом сообщает Первый городской телеканал.
Таким способом одесситы решили выступить против строительства в их районе высотки.
Так, 24-этажный дом задумали возвести на проспекте Глушко. Его хотят сделать на 800 квартир, а к зданию пристроить подземный паркинг.
Строители уже начали вырубать там деревья и готовят площадку под новострой. Местные жители категорически против появления высотки.
Тем более что дом хотят построить на месте бывшего детского сада, которых и так не хватает. А если в новый дом заедут жильцы, это еще прибавит хлопот родителям малышей.
Фото: 1tv.od.ua
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