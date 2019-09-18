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Новости Одессы и Одесской области

На Таирова одесситы перекрыли улицу из-за стройки

На Таирова одесситы перекрыли улицу из-за стройки

Несколько десятков горожан вышли на проезжую часть у рынка Южного на улице Академика Королева. Они шагают по дороге, сжимая в руках плакаты с красноречивыми надписями.

Об этом сообщает Первый городской телеканал.

Таким способом одесситы решили выступить против строительства в их районе высотки.

Так, 24-этажный дом задумали возвести на проспекте Глушко. Его хотят сделать на 800 квартир, а к зданию пристроить подземный паркинг.

Строители уже начали вырубать там деревья и готовят площадку под новострой.  Местные жители категорически против появления высотки.

Тем более что дом хотят построить на месте бывшего детского сада, которых и так не хватает. А если в новый дом заедут жильцы, это еще прибавит хлопот родителям малышей.

Фото: 1tv.od.ua

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