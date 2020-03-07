fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе активисты митинговали против продажи яхт-клуба (фото)

В Одессе активисты митинговали против продажи яхт-клуба (фото)

На акцию протеста вышли тренеры, яхтсмены и родитли юных спортсменов, которые обучаются в парусной школе.

Об этом сообщает 1tv.od.ua.

Они говорят, что территорию “Черноморского яхт-клуба” собираются продать с молотка.

Сейчас при чреждении работает две детско-юношеские школы. Там готовят будущих олимпийцев и чемпионов по парусному спорту.

Такая база – одна на весь регион, отмечают спортсмены. Активисты боятся, что после продажи яхт-клуба школы могут закрыть, а участок отдать под застройку.

По мнению участников акции, парусный спорт в Одессе оказался под угрозой исчезновения. И это тем более печально для города у моря.

В Фонде госимущества, в свою очередь, отметили протестующим, что база убыточная. Потому ее выставили на продажу для последующей приватизации.

Люди с трепетом ждут начала аукциона, пока точная дата его проведения не известна.

К слову, это уже не первый митинг одесситов по сложившейся вокруг яхт-клуба ситуации. На одной из предыдущих акций протеста горожане собрали подписи под обращением к президенту, попросив его оставить яхт-клуб за государством.

Фото: 1tv.od.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить