В Одессе активисты митинговали против продажи яхт-клуба (фото)

На акцию протеста вышли тренеры, яхтсмены и родитли юных спортсменов, которые обучаются в парусной школе.

Об этом сообщает 1tv.od.ua.

Они говорят, что территорию “Черноморского яхт-клуба” собираются продать с молотка.

Сейчас при чреждении работает две детско-юношеские школы. Там готовят будущих олимпийцев и чемпионов по парусному спорту.

Такая база – одна на весь регион, отмечают спортсмены. Активисты боятся, что после продажи яхт-клуба школы могут закрыть, а участок отдать под застройку.

По мнению участников акции, парусный спорт в Одессе оказался под угрозой исчезновения. И это тем более печально для города у моря.

В Фонде госимущества, в свою очередь, отметили протестующим, что база убыточная. Потому ее выставили на продажу для последующей приватизации.

Люди с трепетом ждут начала аукциона, пока точная дата его проведения не известна.

К слову, это уже не первый митинг одесситов по сложившейся вокруг яхт-клуба ситуации. На одной из предыдущих акций протеста горожане собрали подписи под обращением к президенту, попросив его оставить яхт-клуб за государством.

Фото: 1tv.od.ua

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