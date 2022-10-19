В Одессе 20 октября усилится ветер – объявлено штормовое предупреждение

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: в течение суток, в четверг, 20 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается сильный северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 м/с.

В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Одесская мэрия просит горожан быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки по городу в этот день. Также просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала прогноз погоды в Одессе и области на среду, 19 октября.