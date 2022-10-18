Погода в Одессе: прогноз на среду 19 октября

Завтра, в среду, 19 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая для октября погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Погода в Одессе 19 октября
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра:
- облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 7-9°С тепла, днем воздух прогреется до 17-19°С.
Погода в Одесской области 19 октября
По прогнозам, в Одесской области в среду, 19 октября:
- облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 4-9°С выше нуля, днем она поднимется до 16-21°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 метров.