В Одессе 18 июня отключат свет на нескольких улицах: кто останется без электроэнергии?

Отключение света в Одессе 16 июля: кто завтра останется без электричества? Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 16 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества. С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: 1-й Тепличный переулок 2а, 1, 2, 4 2-й Сиротский переулок 4 2-й Тепличный переулок 1, 5, 2А, 2, 3, 4, 6, 9, 10 Горизонтальная улица 49А, 49, 50 Долгая улица 45, 47, 48, 49, ПОДРОБНЕЕ