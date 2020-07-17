В Одессе 18 июня отключат свет на нескольких улицах: кто останется без электроэнергии?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 136 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 18 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Украинский переулок 9а, 1, 6а, 5а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- 2-й переулок Костанди 5А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4А, 14А, 7А, 14, 4Б, 15
- 2-й Украинский переулок 1, 2
- 3-й переулок Костанди 2А, 8/3, 2Г, 1/3, 9, 4, 57, 11, 8, 2, 3, 7, 6, 13, 2Б
- Костанди улица 13, 7/5, 14в, 6к, 6, 147, 86, 87, 14/2, 18, 14/23, 14Ж, 17, 12А, 13Б, 23А, 18А, 18Б, 10В, 14/20, 15/Б, 17В, 13А, 14/24, 16, 24б, 15, 10А, 15В, 19, 24, 14, 14/9, 8/3, 12, 13/В-2, 13В, 11, 6е, 13Б-2, 14уч11, 8/5, 25, 8/8, 10, 15А, 20, 22а, 18В, 8/2, 6А, 23, 14/26, 89, 24г, 14/12, 6Д, 14/21, 6Б, 9, 12/2, 17А, 14/4, 14/7, 14/А, 5, 722, 6Г, 5/15, 7/29, 5/12, 7/33, 5/13, 5/4, 7/39, 7/41, 5/11, 7, 5А, 22
- Куприна улица 9а
- переулок Гаршина 18, 5/7, 5/3
- Фонтанская дорога 78/24