В Одессе 1 августа ожидается гроза – объявлено штормовое предупреждение

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в понедельник, 1 августа 2022 года, во второй половине дня, в Одессе и Одесской области ожидается гроза и шквальный ветер, который может достигать 15-18 метров в секунду. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Также сообщается, что гроза в Одессе возможна ночью и днем 2 августа.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки по городу.

Также одесситов просят не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 1 августа, в Одессе возможен дождь. Температура воздуха днем составит 26-28°С тепла.