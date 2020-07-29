В Одеську область з-за кордону завезли курятину з сальмонелою

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

– Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області уточнює інформацію стосовно виявлення сальмонели в польській курячій продукції. З Польщі імпортовано м’ясо куряче механічного обвалювання. Інформуємо про надходження додаткового повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 16 липня 2020 року № 2020.2623-fup 12 та № 2020.2623 щодо виявлення Salmonella Enterica ser. Enteritidis (presence 25/G) і enterica ser. Infantis (presence /25g) в м’ясі курячому механічного обвалювання з Польщі (виробництво: Polskamp S.A., PL 14170610 WE, Duchnów; зберігання: Pago Sp. z o. o., PL 14321108 WE, Błonie), – зазначили у пресслужбі.

У Держпродспоживслужбі в Одеській області наголошують, що в разі виявлення вказаного вантажу в обігу треба негайно повідомити про це Головне управління за адресою: Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6, або за телефоном +380 (48) 716 1301.

Фото: www.mpk-s.com