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Новости Одессы и Одесской области

В одеську дитячу поліклініку придбали сучасний рентген-апарат (фото)

В одеську дитячу поліклініку придбали сучасний рентген-апарат (фото)

Триває оснащення сучасним медичним обладнанням лікувально-профілактичних закладів Одеси в рамках реалізації Міської цільової програми «Здоров’я».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Для відділення дитячої міської поліклініки №6, розташованого по вулиці Академіка Філатова, 7а, за кошти міського бюджету за програмою «Здоров’я» придбана сучасна рентгенодіагностична система Apelem виробництва Франції.

Всього декларації з педіатрами дитячої поліклініки №6 укладені для 43,5 тисячі юних одеситів, з них близько третини дітей обслуговуються у відділенні по вул. Академіка Філатова. Раніше для того, щоб пройти рентгенологічне обстеження, батькам з дітьми доводилося їздити у відділення ДГП №6 по вул. Академіка Глушка. Закупівля нового рентген-апарата дозволила наблизити надання медичної допомоги до пацієнтів, які отримують медичне обслуговування в дитячому відділенні на Філатова.

Сучасний рентгенологічний апарат забезпечує високу якість зображення і широкий спектр діагностичних можливостей. Використання цифрової матриці значно знижує променеве навантаження на пацієнтів і медичний персонал.

У рентгенологічному кабінеті поліклініки проведено ремонт з використанням сучасних матеріалів, що захищають від випромінювання. Медпрацівник управляє апаратом дистанційно з пульта, розташованого в окремому приміщенні. Кабінет обладнаний підсвіткою, що динамічно вмикається і вимикається – це відволікає маленьких пацієнтів, які відчувають боязнь медичних досліджень.

Фото: ОМР

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