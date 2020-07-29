В Одеському зоопарку показали, як випускають виходжених тварин на волю (відео)

Працівники Одеського зоопарку випустили на волю тварин, яких певний час лікували.

Відповідний ролик оприлюднений на YouTube-каналі зоопарку.

До зоопарку часто приносять поранених, голодних та розгублених тварин або птахів. Певний час працівники зоопарку доглядають за постраждалими, а згодом відпускають на волю. Уже здорових пацієнтів розміщують у клітках, коробках і вивозять за місто. Як випускають звірят – дивіться у відео:

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Фото ілюстративне: Вар’ят