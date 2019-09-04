В Одеському зоопарку до Дня народження влаштують перегони морських свинок

Цього року зоопарку виповниться 97 років.

Про це повідомляється на сайті Одеського зоопарку.

У суботу, 7 вересня, відбудеться свято «З днем ​​народження, зоопарк». Початок о 12:00.

Всіх гостей чекає яскрава розважальна програма з безліччю ігор, танців, конкурсів і приємних сюрпризів.

Для самих допитливих будуть організовані творчі майстер-класи та конкурс малюнків на асфальті.

У цей день в зоопарку відбудеться незвичайне спортивне змагання – жартівливі перегони морських свинок.

На завершення святкової програми організатори запрошують усіх на показові годування екзотичних тварин.

Фото: Ivona – bigmir)net